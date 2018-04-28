Новости дня

Администрация Екатеринбурга в одном аукционе отторговывает 32 автобусных маршрута

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поиск подрядчика, который будет обслуживать 32 автобусных маршрута. Тендер размещен на сайте госзакупок.



Как следует из техзадания, подрядчик должен быть готов вывести на маршрутную сеть почти 300 транспортных средств различной вместимости. В перечне направлений перечислены те, которые в настоящее время обслуживает ЕМУП МОАП.



Стоимость аукциона составляет 411 млн 295 тыс. 475 руб. Итоги торгов будут подведены 23 мая 2018 года.



С конца прошлого года администрация Екатеринбурга испытывает сложности при проведении торгов на автобусные маршруты. Так, на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится несколько исков администрации Екатеринбурга к областному УФАС. Из-за претензий антимонопольщиков городские власти не смогли отторговать изменение 12 автобусных маршрутов. Это необходимо для отмены четырех маршрутов в рамках первого этапа транспортной реформы. Муниципалитет планировал завершить все процедуры до конца 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: