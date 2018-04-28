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В 2017 году затраты ММК на охрану труда приблизились к 680 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 28.04.2018. В 2017 году общие затраты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на охрану труда составили 679,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Анализ проведенных в 2017 году мероприятий по охране труда показал, что работа в вопросах охраны труда в подразделениях комбината велась в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными документами, локальными актами ПАО «ММК» и коллективным договором. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) ПАО «ММК» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Ресертификационный аудит системы, прошедший в марте прошлого года, несоответствий не выявил.



В 2017 году были запланированы 79 мероприятий по улучшению условий труда и профилактике профзаболеваний, предусмотренных соглашением по охране труда. Все они были выполнены. Общественный контроль состояния охраны труда в подразделениях ПАО «ММК» осуществлялся профкомом через уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов подразделений. Выявляемые ими замечания устраняются в кратчайшие сроки.



Работники комбината обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и фактическими условиями труда. Затраты на обеспечение и содержание СИЗ составили в 2017 году 222,5 млн руб.



Все поступающие на работу проходят вводный инструктаж, обучение безопасным приемам труда, стажировку на рабочем месте согласно требованиям нормативных документов. В КЦПК «Персонал» обучение охране труда прошли 623 работника из числа руководителей, специалистов и служащих.



Все поступающие на работу в ОАО «ММК» проходят предварительный медосмотр. Действующие же работники предприятия проходили периодический медицинский осмотр. Охват подлежащих осмотру (15 тыс. 494 человека) составил 99,9%.



В горячих цехах обеспечивается питьевой режим, снабжение газированной водой осуществляется без сбоев. Расходы на эти цели составили в прошлом году около 20 млн руб.



На осуществление работ, связанных с лабораторно-инструментальными исследованиями при проведении специальной оценки условий труда, затрачено 21,3 млн руб.



В Группе ММК с 2015 года действует постоянная программа «Безопасность 24/7», направленная на снижение производственного травматизма. В рамках программы в целях предотвращения травм, аварий и экологических инцидентов особое внимание уделяется прогнозированию, определению источников опасности и профилактике. В числе приоритетов — необходимость постоянного улучшения условий труда, определение источников опасности и оценки рисков, нетерпимое отношение к нарушениям безопасности труда.



С начала этого года на ММК начала свою работу «Школа безопасности» — уникальный учебно-тренировочный полигон, главная цель которого — снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. Подобный полигон во многом не имеет аналогов в регионе и в стране.

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