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Суд обязал жителя Кушвы выплатить более 65 тыс. рублей за затопление частного дома соседки

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Суд обязал жителя Кушвы отодвинуть свои постройки от соседей на метр и выплатить 65 тыс. 600 руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В Кушве на ул. Победы между соседями разгорелся спор из-за построек, которые возвел на своем участке местный житель. Два года назад он построил гараж и крытый двор на границе владений, но скат крыши заходил на территорию соседки. Поэтому в дождь и снег участок женщины затапливало.



Договориться мирно не получилось, и женщина подала иск в суд. В заявлении она просила перенести внешнюю стену соседской постройки хотя бы на один метр. Также она требовала обязать мужчину восстановить дренажную канаву между участками и оборудовать крышу системой водо- и снегозадержания.



«Представитель отдела градостроительства и архитектуры администрации поддержал женщину. По закону дом и постройки под единой крышей должны располагаться от соседнего участка не ближе, чем 3 метра. А судебная строительно-техническая экспертиза показала, что фактическое размещение построек мужчины мешает ремонту двора дома женщины. Кроме того, наличие дренажной ямы предусмотрено Земельным кодексом РФ», — говорится в сообщении.



Кушвинский суд удовлетворил иск. Также ответчика обязали выплатить соседке расходы на экспертизу — 45 тыс. руб., на услуги представителя — 20 тыс. руб. и госпошлину — 600 руб. Всего — 65 тыс. 600 руб.



Мужчина подал апелляцию в Свердловский областной суд, но коллегия оставила решение первой инстанции без изменений.

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