Бюджет Екатеринбурга теряет доходы от приватизации

По данным администрации Екатеринбурга, в 2017 году поступления в городской бюджет от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 954,6 млн руб. Это на 24,3% ниже уровня предыдущего года. Сокращение поступлений может быть связано с тяжелым положением малого и среднего бизнеса, который зачастую не имеет финансовых ресурсов для выкупа арендуемых объектов на льготных условиях.В сводном отчете об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга в 2017 году говорится, что в прошлом году в городе было приватизировано 49 объектов муниципальной собственности (в 2016 году — 104 объекта).«Снижение значения этого показателя связано с уменьшением количества запросов о реализации преимущественного права субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта или муниципалитета», — говорится в документе.Иными словами, екатеринбургские предприятия в 2017 году стали чаще отказываться от приватизации муниципальных объектов на льготных условиях. Из-за неблагоприятной экономической ситуации и некачественного инвестиционного климата у многих из них просто нет средств для того, чтобы выкупить арендуемое здание.«Малый бизнес у нас не развивается. Он находится в стагнации. Здесь можно выделить целый комплекс серьезных проблем. Одна из самых важных — неработающая финансово-кредитная система. Ставки, условия получения займов сейчас абсолютно неподъемны для предпринимателей. Еще одна глобальная проблема — высокая социальная и налоговая нагрузка. В западных странах она намного меньше», — считает президент Свердловского фонда развития предпринимательства Владимир Лобок.Также бюджет Екатеринбурга в прошлом году получил заметно меньше доходов от организации аукционов по продаже муниципального имущества.Ранее заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Владимира Захарова в своем докладе Гордуме заявил, что в 2017 году екатеринбургские власти планировали реализовать на торгах 23 объекта.«Как правило, это помещения, которые на протяжении нескольких лет не находят арендаторов и требуют значительных средств из городской казны на свое содержание», — рассказал В. Захаров.По факту администрации Екатеринбурга в 2017 году удалось продать на аукционах всего 10 объектов.Кроме того, на ситуацию повлияло сокращение числа муниципальных унитарных предприятий (МУП). По состоянию на 1 января 2018 года, их в Екатеринбурге насчитывается 39 единиц, что на пять единиц ниже прошлогоднего уровня. Уменьшение числа МУПов зафиксировано в сферах бытового обслуживания, общественного питания и благоустройства.В администрации Екатеринбурга связывают ликвидацию и реорганизацию муниципальных предприятий с реализацией федеральных законов, которые нацелены на повышение эффективности бюджетных расходов.Общий объем поступлений от управления муниципальной собственностью Екатеринбурга в 2017 году составил 1 млрд 633 млн руб., что на 19,2% ниже уровня предыдущего года. Сокращение доходов было зафиксировано во всех ключевых сегментах управления недвижимостью. В частности, арендная плата за использование городских объектов снизилась на 1,2%, доход по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — на 36,3%, перечисление части прибыли от МУПов — на 75,4%.