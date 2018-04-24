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Вторичное жилье в Свердловской области за последние три месяца подорожало на 2,6%

24 апрель 2018 (17:48)

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. За последние три месяца средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Свердловской области (без учета Екатеринбурга) выросла на 2,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела компании «Новосел».

Средняя цена квадратного метра на Среднем Урале в апреле 2018 года составляет 39 тыс. 725 руб. Рост стоимости зафиксирован по всем размерам жилья. Однокомнатные квартиры подорожали на 2,5%, двухкомнатные — на 2,7%, трехкомнатные — на 3,3%.

«Положительная ценовая динамика на областном вторичном рынке жилья наблюдается впервые за последние два с половиной года», — говорится в исследовании.

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