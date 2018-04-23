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Суд признал банкротом «НПО КБ Кочубея» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Научно-производственное объединение Конструкторское бюро Кочубея» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ООО «НПО КБ Кочубея» зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования. Согласно открытым данным, гендиректором предприятия является предприниматель Валерий Лаптев, учредителем — одна из структур связанной с ним ПГ «Генерация», несколько юрлиц которой также находятся в банкротных процессах.



С иском о банкротстве ООО «НПО КБ Кочубея» в сентябре 2017 года обратился в суд Банк ВТБ (ПАО). Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 1 млрд 593 млн 180 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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