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Объем перевезенных пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга сократился на 4%
20 апрель 2018 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. В 2017 году общественный транспорт Екатеринбурга перевез 319,4 млн пассажиров, что на 4% ниже уровня предыдущего года. Об этом говорится в проекте отчета главы администрации города Александра Якоба перед гордумой.
Муниципальные автобусы в прошлом году перевезли 33,7 млн пассажиров (минус 2,5%), частные — 125,3 млн (минус 6,3%), трамваи — 81,9 млн (минус 2,7%), троллейбусы — 29,6 млн (минус 3,3%), метро — 48,9 млн (минус 0,6%).
Количество маршрутов городского пассажирского транспорта в Екатеринбурге за год сократилось со 138 до 130.
Муниципальные автобусы в прошлом году перевезли 33,7 млн пассажиров (минус 2,5%), частные — 125,3 млн (минус 6,3%), трамваи — 81,9 млн (минус 2,7%), троллейбусы — 29,6 млн (минус 3,3%), метро — 48,9 млн (минус 0,6%).
Количество маршрутов городского пассажирского транспорта в Екатеринбурге за год сократилось со 138 до 130.
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