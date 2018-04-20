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«Ростех и «Россети» создадут совместные предприятия для внедрения «интеллектуального» электросетевого комплекса
20 апрель 2018 (14:02)
УрБК, Москва, 20.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о создании до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства в рамках исполнения поручения президента РФ о переводе электроэнергетики страны на цифровой режим работы.
Как говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров, в целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» — «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса.
«Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта», — говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров, в целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» — «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса.
«Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта», — говорится в сообщении.
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