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«Ростех и «Россети» создадут совместные предприятия для внедрения «интеллектуального» электросетевого комплекса

УрБК, Москва, 20.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о создании до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства в рамках исполнения поручения президента РФ о переводе электроэнергетики страны на цифровой режим работы.



Как говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров, в целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» — «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса.



«Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта», — говорится в сообщении.

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