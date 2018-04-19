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Прогноз по доходам свердловского бюджета в 2018 году улучшили на 4,5 млрд рублей
19 апрель 2018 (12:27)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Правительство Свердловской области утвердило увеличение доходов регионального бюджета в 2018 году на 4,5 млрд руб. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Свердловской области в I квартале 2018 года позволила во второй раз в текущем году увеличить бюджетный прогноз по доходам и расходам областной казны. Постановление «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принято 19 апреля на заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев», — говорится в сообщении.
Как сообщила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, прогноз по доходам областного бюджета предлагается увеличить на 4,5 млрд руб. — до 225,7 млрд руб. Из них налоговые и неналоговые доходы вырастут на 3,3 млрд руб., безвозмездные поступления — на 1,3 млрд руб.
Внесение изменений в закон об областном бюджете позволит направить дополнительные средства на реализацию поручений главы региона в сфере строительства, управления госимуществом, спорта, здравоохранения, АПК, культуры, информатизации и экономики.
«Положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Свердловской области в I квартале 2018 года позволила во второй раз в текущем году увеличить бюджетный прогноз по доходам и расходам областной казны. Постановление «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принято 19 апреля на заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев», — говорится в сообщении.
Как сообщила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, прогноз по доходам областного бюджета предлагается увеличить на 4,5 млрд руб. — до 225,7 млрд руб. Из них налоговые и неналоговые доходы вырастут на 3,3 млрд руб., безвозмездные поступления — на 1,3 млрд руб.
Внесение изменений в закон об областном бюджете позволит направить дополнительные средства на реализацию поручений главы региона в сфере строительства, управления госимуществом, спорта, здравоохранения, АПК, культуры, информатизации и экономики.
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