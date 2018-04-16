Новости дня

Свердловчанин взыскал с компании «УниверсалСпецСтрой» за некачественное строительство 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УниверсалСпецСтрой» в пользу потребителя более 1,6 млн руб. за нарушения условий договора и строительных норм. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В сентябре 2012 года гражданин заключил договор подряда с ООО «УниверсалСпецСтрой» на строительство жилого дома, забора по границе земельного участка и выгреба в с. Черноусово Белоярского района. Все работы, согласно заключенному договору, подрядчик должен был выполнить за месяц, к октябрю 2012 года. За работы и материалы гражданин заплатил 579 тыс. руб.



Между тем ООО «УниверсалСпецСтрой» свои обязательства по договору подряда в установленный договором срок не исполнило. В период с сентября 2012 по январь 2013 были выполнены работы по строительству фундамента и забора. Однако и они производились с нарушением строительных норм и правил. Так, металлический забор был возведен из трубы, бывшей в употреблении, оцинкованные листы забора имели многочисленные отверстия. Окраска столбов производилась с нарушением технологических норм, из-за чего проступила ржавчина. Что касается фундамента, согласно техническому заключению, сделанному специалистами ООО «Институт проектирования и экспертиз», он имел существенные дефекты, из-за чего был неспособен принимать расчетные нагрузки здания, оказался полностью непригоден для дальнейшей эксплуатации и подлежал демонтажу.



В сентябре 2017 года гражданин направил в адрес ООО «УниверсалСпецСтрой» претензию о возврате денежных средств, уплаченных по договору подряда, об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ, о компенсации морального вреда, которая в добровольном порядке не была удовлетворена. После этого мужчина обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга.



Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ООО «УниверсалСпецСтрой» в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные во исполнение договора подряда, в размере 579 тыс. руб., неустойка за нарушение сроков выполнения работ — 500 тыс. руб., компенсация морального вреда — 1 тыс. руб., судебные расходы — 12 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя — 540 тыс. руб. Всего 1 млн 632 тыс. руб. Также с ООО «УниверсалСпецСтрой» в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 13,9 тыс. руб.



Ответчик не согласился с решением Кировского районного суда Екатеринбурга и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ООО «УниверсалСпецСтрой» — без удовлетворения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: