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Прокуратура обязала администрацию Артемовского отремонтировать дорогу в селе Лебедкино

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Артемовская городская прокуратура установила, что дорога по ул. Заречная в селе Лебедкино и съезд, расположенный на автодороге Артемовский — поселок Зайково и ведущий на ул. Заречную с. Лебедкино, находится в неудовлетворительном состоянии.



«На протяжении всего пути имеются многочисленные просадки, каменистые выступы, выбоины, ширина не соответствует предъявляемым требованиям, отсутствует тип «дорожной одежды» и другое», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам проверки прокуратура в Артемовский городской суд направила исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Артемовского городского округа и ТОМС села Лебедкино провести работы по ремонту вышеуказанных автодорог.



В итоге Артемовский городской суд, а затем и Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда удовлетворили требования надзорного органа и обязали администрацию отремонтировать дорогу.

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