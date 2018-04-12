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Жительница Артемовского через суд взыскала с «Облкоммунэнерго» 650 тыс. руб. за лопнувшие трубы

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Жительница Артемовского через суд взыскала с АО «Облкоммунэнерго» свыше 650 тыс. руб. за лопнувшие трубы отопления. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Согласно материалам дела, в ноябре 2017 года на улице Коммунаров в Артемовском из-за износа лопнули трубы тепловой сети. В результате более 13 часов в дома не поступали горячая вода и отопление.



«В целом ресурс тепловой сети составляет 25 лет, поврежденный же участок эксплуатировался с 1957 года, то есть 59 лет. Капитальный ремонт был запланирован на 2017 год. В результате аварии у женщины, проживающей в одном из домов по ул. Коммунаров, произошла разморозка всей системы отопления, системы холодного водоснабжения, лопнули трубы, вышли из строя приборы учета, пострадала внутренняя отделка квартиры», — рассказали в пресс-службе облсуда.



Эксперты оценили стоимость восстановления квартиры в 429 тыс. 733 руб. В мае 2017 года женщина обратилась с претензией к ресурсоснабжающей организации АО «Облкоммунэнерго» и администрации городского округа, в которой указала сумму причиненного ущерба и морального вреда.



Когда коммунальщики отказались возмещать ущерб, женщина обратилась в суд. Артемовский городской суд удовлетворил требования пострадавшей и постановил взыскать с компании 429 тыс. 733 руб. причиненного имуществу ущерба, 5 тыс. руб. компенсации вреда, а также 217 тыс. 366 руб. штрафа — всего 652 тыс. 099 руб. Также с АО «Облкоммунэнерго» в пользу бюджета Артемовского ГО взыскана государственная пошлина в размере 7 тыс. 797 руб.



Ответчик не согласился с данным судебным актом и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, оно вступило в законную силу.

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