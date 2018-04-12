УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья России-2017». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.«10 апреля 2018 года состоялась церемония награждения 21-ой национальной отраслевой премии «Крылья России» по итогам 2017 года. «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года», став дипломантом в двух номинациях: «Внутренние авиаперевозки в группе I (объем перевозок свыше 3 млн пассажиров) и «Международные регулярные перевозки». Успехи авиаперевозчика оценивал совет, состоящий из экспертов и представителей авиационной отрасли, общественных организаций», — говорится в сообщении.Напомним, национальная отраслевая премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и уже много лет является признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации страны. С момента основания премии «Уральские авиалинии» не раз были в числе победителей в разных номинациях. В этом году на соискание премии были выдвинуты более 100 авиапредприятий, включая авиакомпании и аэропорты.Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).Авиакомпания «Уральские авиалинии» — многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и другие.География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 44 авиалайнера (24 А320, 13 А321 и 7 А319).