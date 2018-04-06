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На Среднем Урале компанию «Пионер-Агро» оштрафовали на 400 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства

6 апрель 2018 (11:08)

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Талицком районе ООО «Пионер-Агро» оштрафовано на 400 тыс. руб. за нарушение земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Как обнаружили инспекторы надзорного ведомства, компания не проводила необходимые по закону мероприятия для защиты арендуемых в Талицком районе сельскохозяйственных земель от зарастания. В связи с этим «Пионер-Агро» оштрафовали на 400 тыс. руб. за нарушение части 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

Компания не согласилась с постановлением и попыталась обжаловать его в суде, однако и суд первой инстанции, и апелляция оставили жалобу «Пионер-Агро» без удовлетворения. В настоящее время компания уплатила штраф в полном размере.

Напомним, в 2015 году прокуратура также выявила в действиях «Пионер-Агро» нарушение земельного законодательства. Тогда компания более двух лет не использовала арендуемые земли, что привело к зарастанию участка площадью около 800 га. В настоящее время речь идет об участках площадью 411 га.

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