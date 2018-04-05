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РУСАЛ подал иск о банкротстве Полевского криолитового завода

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Полевской криолитовый завод» (Свердловская область) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 4 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает АО «Объединенная компания РУСАЛ — Торговый дом», сумма исковых требований составляет 3 млн 858 тыс. руб.



Напомним, ОАО «Полевской криолитовый завод» является структурой холдинга РУСАЛ. Завод ведет свою историю с 1907 года, он выпускал фтористый алюминий. Из-за высокой стоимости продукции, производившейся по устаревшей технологии, с 1 октября 2013 года предприятие было остановлено и законсервировано.

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