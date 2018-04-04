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На реализацию программы «Персонализация управления ресурсами» ММК потратит более 120 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) с прошлого года ведется активное внедрение стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами». В рамках программы мероприятий в цехах реализуется проект по организации учета затрат на уровне микроМВЗ, сообщает пресс-служба предприятия.



«Основная цель проекта — не столько сэкономить средства на энергоресурсах, а в первую очередь приблизить человека к оборудованию, дать работнику возможность почувствовать его личный вклад в работу, его важность и ответственность. Проект работает: это подтверждают примеры цехов, показывающих и существенную экономию энергоресурсов, и активность трудового коллектива, вовлеченность его в технологический процесс», — отметил, подводя промежуточные итоги программы, главный специалист по инновациям научно-технического центра ММК Данила Целиканов.



В настоящий момент стратегическая инициатива наиболее успешно реализуется на четырех площадках: в листопрокатных цехах № 5 и № 10, в доменном цехе и на Центральной электростанции. Суммарная экономия по этим цехам уже составила около 77,7 млн руб., сумма выплаченного вознаграждения — 1,5 млн руб. Благодаря программе в среднем за месяц экономия составляет 6,5 млн руб., выплаты — порядка 140-150 тыс. руб.



В течение нынешнего года будут окончательно смонтированы узлы учета на руднике, на рудообогатительной фабрике, в дробильно-обжиговом, сортовом цехах, ЭСПЦ, аглоцехе, ККЦ, кислородном цехе, в ЛПЦ № 11, ТЭЦ. В 2019 году завершат внедрение стратегической инициативы на ККЦ, в цехе водоснабжения, в ЛПЦ № 4, в производстве металла с покрытием, в производстве толстого листа, ЛПЦ № 8, энергоцехе, ПВЭС и в паросиловом цехе.



«Мы не исключаем из этого проекта какие-то цехи специально. По ряду причин не везде можно внедрить программу персонализации. Сложности возникают в основном с монтажом, с установкой приборов учета энергоресурсов. Где-то для этого требуется, к примеру, возведение специальных конструкций или врезки в трубопроводы с необходимостью остановки действующего оборудования. Тем не менее в 2019 году, в соответствии с графиком, планируется завершить весь монтаж», — говорит Д. Целиканов.



В текущем году на программу персонализации запланировано потратить 50 млн руб., в следующем — 72 млн руб. Средняя окупаемость оборудования по этому проекту составит примерно два-три года.



К слову, программа персонализации является логическим продолжением и развитием системы учета энергоресурсов комбината, которая считается одной из лучших и совершенных в стране. Новый проект дает возможность специалистам, отвечающим за учет энергоресурсов, получать данные непосредственно с объектов.



Опытом магнитогорцев уже заинтересовались некоторые металлургические компании России и Украины.

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