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Алексей Коренев: Экономические показатели — наиболее надежный индикатор оценки эффективности региональных властей
3 апрель 2018 (12:06)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев не исключает, что после окончания большого электорального цикла экономические показатели станут основными критериями, по которым федеральный центр будет оценивать эффективность работы региональных властей. Об этом он рассказал корреспонденту УрБК.
«Хотелось бы надеяться, что так и будет. Ни для кого не секрет, что в последнее время делался активный упор именно на развитие регионов. Причем для облегчения этой задачи было принято немало шагов, которые могут оказаться в той или иной степени действенными. Мы в тысячный раз возвращаемся к известной теме: если необходимо, чтобы какая-либо задача была успешно решена, должны быть в первую очередь обозначены три главных параметра — лица, на которых возложена эта обязанность, сроки и ответственность за неисполнение или некачественное исполнение поручения», — заявил А. Коренев.
По его словам, повышение требований к региональным лидерам вполне вписывается в данную схему, а экономические показатели в качестве базовых критериев, по которым можно было бы оценивать качество работы ответственных лиц, — наиболее надежный индикатор.
«Хотелось бы надеяться, что так и будет. Ни для кого не секрет, что в последнее время делался активный упор именно на развитие регионов. Причем для облегчения этой задачи было принято немало шагов, которые могут оказаться в той или иной степени действенными. Мы в тысячный раз возвращаемся к известной теме: если необходимо, чтобы какая-либо задача была успешно решена, должны быть в первую очередь обозначены три главных параметра — лица, на которых возложена эта обязанность, сроки и ответственность за неисполнение или некачественное исполнение поручения», — заявил А. Коренев.
По его словам, повышение требований к региональным лидерам вполне вписывается в данную схему, а экономические показатели в качестве базовых критериев, по которым можно было бы оценивать качество работы ответственных лиц, — наиболее надежный индикатор.
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