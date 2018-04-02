Владимир Терехов: В преддверии саммита ШОС-2020 планируем нарастить погрузку строительных грузов

— Сегодня мы наблюдаем рост погрузки строительных материалов, зерна и продуктов перемола.Между прочим, благодаря прошлогоднему высокому урожаю зерна, существенно вырос спрос на подвижной состав, причем грузоотправители были готовы возить зерно в неспециализированных вагонах. Мы предложили грузовладельцам альтернативную технологию — перевозку в крытых вагонах, специально оборудованных в соответствии со всеми нормами и требованиями по перевозке пищевых продуктов.— Удержать позиции лидера на южноуральском полигоне и обеспечить все заявки грузоотправителей в подвижном составе. Тем более наши ключевые партнеры, среди которых предприятия РУСАЛа, «Северстали», «Евроцемент груп» и «ЛУКОЙЛ-Транс», подтвердили, что в этом году не собираются снижать обороты перевозок.— Руководители ПГК объявили 2018-й «годом операционной эффективности». Главные задачи мы видим в повышении производительности парка, усилении взаимодействия с грузоотправителями и привлечении новых грузов. Для этого в Челябинском филиале созданы рабочие группы по разработке новых технологий и схем взаимодействия с грузовладельцами, снижения простоев и оптимизации логистики.В 2017 году мы сократили оборот вагона практически на сутки. Такого показателя удалось достичь за счет целенаправленной работы по снижению количества простаивающих вагонов. В частности, каждому партнеру, у которого задерживались вагоны, мы назначили руководителя профильного отдела и менеджера для помощи в оперативном решении вопросов плана погрузки. В итоге нам удалось втрое сократить число простаивающих более трех суток вагонов, с 900 до 300. Почти в шесть раз мы снизили количество вагонов, простаивающих без грузовых операций более 20 суток, со 170 до 30. Таким образом высвободился дополнительный погрузочный ресурс.Кроме того, мы снизили время погрузочных операций цементовозов на 1,1 суток, цистерн — на 0,7 суток, полувагонов и крытых вагонов — на 0,5 суток.— В преддверии проведения ШОС-2020 начнется активное строительство отелей, дорог и инфраструктурных объектов. А это дополнительная загрузка наших уральских предприятий, которая положительно скажется и на экономике региона, и на грузоперевозках. Мы, в свою очередь, планируем привлечь дополнительный грузопоток строительных грузов: металл, цемент, отделочные материалы.— Мы ставим перед собой амбициозные задачи: нарастить объемы погрузки минимум на 2% и повысить доходы на 6% по сравнению с 2017 годом.