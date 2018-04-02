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«Уральские авиалинии» открывают продажу билетов по субсидируемым тарифам
2 апрель 2018 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в города Дальнего Востока и Калининград. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Также субсидированными билетам могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан», — говорится в сообщении.
Продажи авиабилетов по субсидированным тарифам будут осуществляться со 2 апреля по 1 декабря 2018 года.
Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующего удостоверения; льготные билеты для детей в ВДЦ «Океан» — во всех авиакассах, получить их можно при предъявлении кассиру путевки в лагерь.
«Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Также субсидированными билетам могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан», — говорится в сообщении.
Продажи авиабилетов по субсидированным тарифам будут осуществляться со 2 апреля по 1 декабря 2018 года.
Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующего удостоверения; льготные билеты для детей в ВДЦ «Океан» — во всех авиакассах, получить их можно при предъявлении кассиру путевки в лагерь.
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