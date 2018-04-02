Новости дня
Сотрудников уральского филиала Альфа-банка обвинили в подделке подписей
2 апрель 2018 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Жительница Екатеринбурга Екатерина Животкова заявила о подделке подписей при заключении договора на выдачу кредитной карты в одном из отделений Альфа-банка в уральской столице. Об этом Е. Животкова написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, кредитную карту в Альфа-банке оформляла ее родственница. При получении всех документов в стопке оказался договор на включение клиента в коллективный договор страхования. Стоимость этой услуги составляла дополнительно 1%. В документе стояла подпись, сделанная другим цветом.
Как утверждает клиент Альфа-банка, при оформлении договоров за эту услугу она не расписывалась. Е. Животкова, в свою очередь, обещает обратиться в прокуратуру с заявлением о подделке подписи.
Через несколько часов после появления записи в соцсети на связь с Екатериной Животкой вышел представитель Альфа-банка. Он попросил ее не обращаться в надзорные органы, пообещав, что финансово-кредитное учреждение проведет внутреннюю проверку.
Результаты переговоров между клиентами и представителями банка до настоящего времени неизвестны.
По ее словам, кредитную карту в Альфа-банке оформляла ее родственница. При получении всех документов в стопке оказался договор на включение клиента в коллективный договор страхования. Стоимость этой услуги составляла дополнительно 1%. В документе стояла подпись, сделанная другим цветом.
Как утверждает клиент Альфа-банка, при оформлении договоров за эту услугу она не расписывалась. Е. Животкова, в свою очередь, обещает обратиться в прокуратуру с заявлением о подделке подписи.
Через несколько часов после появления записи в соцсети на связь с Екатериной Животкой вышел представитель Альфа-банка. Он попросил ее не обращаться в надзорные органы, пообещав, что финансово-кредитное учреждение проведет внутреннюю проверку.
Результаты переговоров между клиентами и представителями банка до настоящего времени неизвестны.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа УБРиР выступила со-организатором синдицированного кредита для Альфа-Банка (Беларусь)
- Альфа-банк опроверг данные о сворачивании розничного кредитования
- УБРиР выступил соорганизатором синдицированного кредита для Альфа-Банка
- ОАО «Альфа-Банк» вводит комиссию 300 рублей за снятие наличных с кредитной карты в банкоматах
- В работе интернет-банка «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк» наблюдаются периодические перебои