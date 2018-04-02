Новости дня

Сотрудников уральского филиала Альфа-банка обвинили в подделке подписей

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Жительница Екатеринбурга Екатерина Животкова заявила о подделке подписей при заключении договора на выдачу кредитной карты в одном из отделений Альфа-банка в уральской столице. Об этом Е. Животкова написала на своей странице в Facebook.



По ее словам, кредитную карту в Альфа-банке оформляла ее родственница. При получении всех документов в стопке оказался договор на включение клиента в коллективный договор страхования. Стоимость этой услуги составляла дополнительно 1%. В документе стояла подпись, сделанная другим цветом.



Как утверждает клиент Альфа-банка, при оформлении договоров за эту услугу она не расписывалась. Е. Животкова, в свою очередь, обещает обратиться в прокуратуру с заявлением о подделке подписи.



Через несколько часов после появления записи в соцсети на связь с Екатериной Животкой вышел представитель Альфа-банка. Он попросил ее не обращаться в надзорные органы, пообещав, что финансово-кредитное учреждение проведет внутреннюю проверку.



Результаты переговоров между клиентами и представителями банка до настоящего времени неизвестны.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: