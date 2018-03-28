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Официальный курс долл. США вырос на 39 коп., евро — на 7 коп.

УрБК, Москва, 28.03.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 марта 2018 года. Курс долл. США вырос на 39 коп., до 57,56 руб., евро — на 7 коп., до 71,33 руб.

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