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Министром экономики Свердловской области назначен Александр Ковальчик

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о назначении на пост министра экономики и территориального развития региона Александра Ковальчика. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



А. Ковальчик стал одним из лидеров рейтинга, составленного экспертной комиссией по итогам конкурса на замещение должностей в региональном кабинете министров.



Александр Ковальчик окончил Уральский государственный технический университет и Уральскую государственную юридическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Работал в комитете экономики администрации Екатеринбурга, с 2004 года занимал должность председателя комитета по инвестициям администрации уральской столицы. С 2008 года — председатель комитета по экономике городской администрации. Принимал участие в разработке стратегического плана развития Екатеринбурга. С 2010 года занимал пост генерального директора екатеринбургского МУП «Водоканал».

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