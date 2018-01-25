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Пострадавшие от взрыва в доме на улице Пионеров в Екатеринбурге останутся без газа минимум на сутки
25 январь 2018 (17:17)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Газ в квартиры жильцов первого подъезда на ул. Пионеров, 3 в Екатеринбурге будет подан не раньше 26 января, после проверки вентиляционных каналов при условии отсутствия замечаний. Об этом сообщает пресс-служба УК «Урал-СТ».
Напомним, взрыв в жилом 9-этажном доме на улице Пионеров, 3 произошел в ночь с 24 на 25 января 2018 года. В настоящее время по факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
«С ночи на месте ЧП работали ремонтные бригады. На данный момент восстановлено освещение, произведена замена стекол на окнах подъездов, установлена железная дверь в секцию, где прогремел взрыв. Утром оттуда вывезли последнего остававшегося жильца — пенсионерку. После этого сотрудники УК повесили на дверь замок. Часть жильцов пострадавшей от взрыва секции временно поселилась у родственников, часть разместили в маневренном фонде. Остальные жильцы вернулись в свои квартиры в три часа ночи», — рассказали в пресс-службе.
По словам руководителя УК «Урал-СТ» Оксаны Емельченко, пока сложно назвать сумму нанесенного ущерба, поскольку экспертиза лифтового оборудования и несущих конструкций будет проведена ближе к вечеру.
«Как только Следственный комитет и администрация Кировского района разрешат нам приступить к ремонтным работам, мы восстановим лифтовое оборудование и разрушенную стену. Работы проведем за счет управляющей компании, однако в дальнейшем, после того как будет установлена личность виновного в ЧП, обратимся в суд за возмещением затрат», — пояснила О. Емельяненко.
Напомним, взрыв в жилом 9-этажном доме на улице Пионеров, 3 произошел в ночь с 24 на 25 января 2018 года. В настоящее время по факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
«С ночи на месте ЧП работали ремонтные бригады. На данный момент восстановлено освещение, произведена замена стекол на окнах подъездов, установлена железная дверь в секцию, где прогремел взрыв. Утром оттуда вывезли последнего остававшегося жильца — пенсионерку. После этого сотрудники УК повесили на дверь замок. Часть жильцов пострадавшей от взрыва секции временно поселилась у родственников, часть разместили в маневренном фонде. Остальные жильцы вернулись в свои квартиры в три часа ночи», — рассказали в пресс-службе.
По словам руководителя УК «Урал-СТ» Оксаны Емельченко, пока сложно назвать сумму нанесенного ущерба, поскольку экспертиза лифтового оборудования и несущих конструкций будет проведена ближе к вечеру.
«Как только Следственный комитет и администрация Кировского района разрешат нам приступить к ремонтным работам, мы восстановим лифтовое оборудование и разрушенную стену. Работы проведем за счет управляющей компании, однако в дальнейшем, после того как будет установлена личность виновного в ЧП, обратимся в суд за возмещением затрат», — пояснила О. Емельяненко.
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