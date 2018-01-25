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В Екатеринбурге произошел взрыв в жилом многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Екатеринбурге произошел взрыв в жилом 9-этажном доме на улице Пионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В результате ЧП, которое произошло в ночь с 24 на 25 января 2018 года, по предварительным данным, пострадал один человек, который от госпитализации отказался.



По данным Следственного управления СК России по Свердловской области, взорвались два пятилитровых газовых баллона, которые находились непосредственно в подъезде на 8 этаже.



«Согласно данным проверки, инцидент произошел после того, как житель дома ночью вышел покурить в подъезд — этот человек и стал единственным, кто пострадал в результате мощного хлопка. Взрывной волной были повреждены внутренние стены коридора, двери трех расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт», — говорится в сообщении.



По сведениям регионального Управления МЧС России, опасности для населения нет. В настоящее время отселены только жители трех квартир, которые оказались повреждены в результате взрыва. Доступ в разрушенную взрывом секцию сейчас ограничен, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии. Отопление, а также газо- и электроснабжение в подъезде, где произошло происшествие, сейчас функционируют в штатном режиме.



«С места взрыва были спасены 37 человек, из них 6 детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. На базе школы № 146 (ул. Уральская, 50 а) развернут пункт временного размещения населения», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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