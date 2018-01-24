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Управляющие компании Екатеринбурга обвинили «Т Плюс» в некачественной подготовке к зиме

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Управляющие компании Екатеринбурга фиксируют 40-процентный рост числа случаев отключения отопления по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба УК «РЭМП Железнодорожного района».



По словам представителей УК, это связано с плохой подготовкой крупнейшего поставщика теплоресурсов ПАО «Т Плюс» к отопительному сезону, с неготовностью центральных тепловых пунктов.



«Сети старые. Один порыв ликвидировали — тут же происходит другой. Аварий стало очень много: они случаются примерно раз в две-три недели. Ситуация усугубляется тем, что с начала отопительного сезона представители ресурсоснабжающих организаций постоянно останавливают работу ЦТП, чтобы перевести теплопункты на автоматический режим. Я не понимаю, почему эту модернизацию обязательно делать зимой, а не летом», — рассказал управляющий УК ЖКХ «Орджоникидзевского района» Антон Крылов.



В наиболее крупной управляющей компании Железнодорожного района в октябре, ноябре и декабре было зафиксировано 54 случая отключения отопления более чем в ста домах, в УК, обслуживающей Октябрьский район — почти 40 случаев (пострадали около 400 домов).



«Причиной многочисленных аварий является ненадлежащая подготовка квартальных сетей поставщика к отопительному сезону, отсутствие мониторинга повреждений и разработки мероприятий по выявлению утечек, отсутствие своевременной проверки исправности и замены запорной арматуры в тепловых камерах, опрессовки и промывки сетей до зданий. По закону коммунальные услуги предоставляются круглосуточно, то есть бесперебойно, либо с утвержденными по времени перерывами. А по факту данный норматив перерыва подачи ресурсов поставщиком не соблюдается, и на ряде объектов отключение составляет от 50 часов в месяц», — пояснил управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района» Александр Колесников.

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