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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и Росгвардии изъяли 240 литров нелегального алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. В поселке Уралец Нижнетагильского городского округа сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области из незаконного оборота изъяли 240 литров нелегального алкоголя.



«Бойцы спецподразделения Росгвардии вместе с оперативниками нагрянули в продуктовый магазин, расположенный в поселке. В ходе проверки торговой точки у индивидуального предпринимателя было изъято из незаконного оборота 240 литров нелегальной алкогольной продукции. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

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