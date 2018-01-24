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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и Росгвардии изъяли 240 литров нелегального алкоголя

24 январь 2018 (14:41)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. В поселке Уралец Нижнетагильского городского округа сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области из незаконного оборота изъяли 240 литров нелегального алкоголя.

«Бойцы спецподразделения Росгвардии вместе с оперативниками нагрянули в продуктовый магазин, расположенный в поселке. В ходе проверки торговой точки у индивидуального предпринимателя было изъято из незаконного оборота 240 литров нелегальной алкогольной продукции. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

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