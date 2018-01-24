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В 2017 году в Свердловской области на 44% увеличилось число выданных автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. В 2017 году в Свердловской области количество проданных в кредит автомобилей превысило 23 тыс., число автокредитов к 2016 году увеличилось на 44,1%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные совместного с «Автостатом» исследования.



На сегодняшний день в регионе доля автокредитов в объеме рынка составляет 51,8%.



Всего в России по итогам 2017 года количество проданных в кредит автомобилей достигло 713,6 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 29,2% (в 2016 году — 552,4 тыс. единиц).



Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «Автостат» о динамике объемов авторынка указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих продажах. Так, в 2017 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 48,9%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,9 п.п. (в 2016 году — 44%).



«Темпы выдачи автокредитов продолжают неуклонно расти, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка до «рекордных» показателей. Сегмент автокредитования в абсолютных величинах почти вернулся к уровню «докризисного» 2014 года, а его роль для авторынка существенно выросла. Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств. Таким образом, восстановление автокредитования оказывает серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2017 году увеличился на 16,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 460 тыс. единиц (в 2016 году — 1 255,3 тыс. ед.). В Свердловской области показатель достиг 44 тыс. 531 единицы.

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