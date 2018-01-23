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Ростуризм составил «черные списки» отелей, где завышают цены к ЧМ-2018
23 январь 2018 (09:05)
УрБК, Москва, 23.01.2018. Ростуризм составил «черные списки» отелей, которые завышают цены к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов.
По его словам, в перечень вошла 41 гостиница, расположенная в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.
«В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены на 260% и более. Мы обнародуем этот список в ближайшее время. Он составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу. Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор», — сообщил Олег Сафонов.
Напомним, что по данным сервиса OneTwoTrip, на дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% свободных мест в гостиницах, причем на два матча из четырех уже нет свободных вариантов.
Что касается других городов, принимающих ЧМ-2018, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблема с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве доступно 22% номеров. К столице приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с нее большинство зарубежных гостей начнет визит в Россию.
По его словам, в перечень вошла 41 гостиница, расположенная в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.
«В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены на 260% и более. Мы обнародуем этот список в ближайшее время. Он составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу. Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор», — сообщил Олег Сафонов.
Напомним, что по данным сервиса OneTwoTrip, на дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% свободных мест в гостиницах, причем на два матча из четырех уже нет свободных вариантов.
Что касается других городов, принимающих ЧМ-2018, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблема с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве доступно 22% номеров. К столице приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с нее большинство зарубежных гостей начнет визит в Россию.
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