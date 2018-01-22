ЖК «Полесье-2»: патовая ситуация

В Екатеринбурге набирает силу конфликт между пайщиками ЖК «Полесье-2», расположенного в микрорайоне УНЦ, застройщиком ООО «Кронверк» и Уральским отделением Российской академии наук (УрО РАН), предоставившим земельный участок. В результате несостоятельности строительной компании академия наук осталась без квартир для сотрудников, а граждане, вложившие деньги в достройку домов, не могут зарегистрировать право собственности на жилье. В итоге все стороны обращаются в суды, но и там не могут получить однозначных ответов.Отметим, что по условиям инвестдоговора с УрО РАН, компания «Кронверк» должна была построить на землях, выделенных академией, жилой комплекс «Полесье-2» и передать 15% квартир в собственность государства. Застройщик обязался полностью финансировать возведение объекта, однако в 2016 году компания оказалась не в состоянии достроить дом на свои средства и ушла в банкротство. В результате ЖК «Полесье-2» был достроен на деньги пайщиков жилищно-строительного кооператива «Янтарь-2», и граждане, полностью выплатившие свои паи, заселились в квартиры, хотя не все секции дома были сданы в эксплуатацию.При этом пайщикам были проданы и те 108 квартир, которые, согласно изначальному инвестдоговору, должны были быть переданы в федеральную собственность. В связи с этим УрО РАН затягивает подписание актов о вводе жилья в эксплуатацию и одновременно пытается через суд восстановить свои права. В результате около 200 семей живут в несданных домах, не могут зарегистрировать право собственности и опасаются выселения.Как пояснил на пресс-конференции 22 января 2018 года конкурсный управляющий ООО «Кронверк» Владимир Квансков, проблема в том, что вступившее в банкротство ООО «Кронверк» не имело права производить какие-либо действия с недостроенным жилым комплексом. Объект должен был пойти в конкурсную массу, однако его возведение продолжилось.«ООО «Кронверк» должно было прекратить всякую деятельность и передать документацию на объекты в конкурсную массу. Но учитывая ситуацию в сфере строительства жилья и высокую степень готовности домов, власти и надзорные органы поддержали решение о достройке жилого комплекса, чтобы потом уже разбираться в финансовых потоках и правомерности тех или иных действий. В результате СК «Преображение» разрешили продолжить строительство, в июне 2017 года дома получили заключение Госстройнадзора о готовности. Однако фактически договоры с компанией «Преображение» и ЖСК «Янтарь-2», на деньги пайщиков которого достраивался комплекс, юридически некорректны», — пояснил Владимир Квансков.По его словам, на сегодняшний день все квартиры в достроенных после банкротства «Кронверка» секциях жилого комплекса реализованы. Причем за часть из них оплата была произведена ничем не обеспеченными векселями строительных компаний-банкротов и других лиц, близких ООО «Кронверк». Уже потом приобретатели этих квартир переуступили свои права гражданам за реальные деньги. Кто получил с этого незаконную выгоду, пока неизвестно.Представители УрО РАН также ставят под сомнение правомерность действий ЖСК «Янтарь-2» по передаче жилья пайщикам и заселению объектов строительства, по документам являющихся незавершенными.«ЖСК передавал квартиры гражданам, когда уже были приняты обеспечительные меры в отношении этих площадей. Кроме того, 108 квартир, перечень которых согласован, должны были перейти в федеральную собственность: они строились тоже для граждан — сотрудников академии наук и других ведомств. Но эти квартиры были проданы, и сейчас туда заселились люди, хотя актов о вводе в эксплуатацию этих секций нет, и проживание в них небезопасно», — отметила представитель УрО РАН Юлия Реутова.Между тем представитель ЖСК «Янтарь-2» Андрей Белов полагает, что несмотря на запутанность финансовых потоков, интересы пайщиков должны быть удовлетворены в любом случае, поскольку речь идет о жизнеобеспечении, а не о бизнесе.«Граждане, которые приобрели квартиры в недостроенном жилом комплексе, не являются субъектами инвестиционной деятельности, они покупали жилье не для перепродажи, и нуждаются в защите. Пайщики оплатили в ЖСК стоимость договора, кооператив передал деньги «Кронверку» в полном объеме, о чем свидетельствует достроенный объект. Дома стоят, и люди в них живут. Но формально-юридический подход делает невозможным признание их права собственности, людям приходится действовать через суды», — пояснил он.Следует отметить, что, по словам всех участников конфликта, власти и надзорные ведомства не торопятся разбираться в ситуации, несмотря на возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Суды также затягивают производства по заявлениям пайщиков ЖСК «Полесье-2». В результате конфликт только усугубляется, и ни одна из сторон пока не может предложить юридически непротиворечивого решения.УрБК будет следить за развитием ситуации.