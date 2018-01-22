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«Российское авторское общество» требует с екатеринбургского кинотеатра «Салют» почти 1 млн рублей

22 январь 2018 (12:03)

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск «Российского авторского общества» (РАО) к кинотеатру «Салют» в Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Сумма требований РАО составляет 957,9 тыс. руб.

Речь идет о взыскании вознаграждения авторам музыкальных произведений, использованных в кинофильмах, вышедших в прокат в 2015 году. Согласно действующему до сих пор постановлению правительства РФ от 1994 года, оно составляет 3% от суммы валового сбора, поступившего от продажи билетов в кинотеатрах. Подобные иски поданы и в отношении других российских кинотеатров.

На сегодняшний день суд оставил заявление РАО без движения, поскольку истец не уплатил госпошлину.

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