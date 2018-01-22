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ММК признан лучшим производителем проката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 22.01.2018. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката по результатам исследования, проведенного авторитетным отраслевым изданием «Металлоснабжение и сбыт». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии составляется журналом регулярно. В свежем номере опубликован рейтинг по итогам II полугодия 2017 года. Более двух лет первое место в разделе производителей оцинкованного и окрашенного металла занимает ПАО «ММК», которое за последние 15 лет существенно нарастило мощности по выпуску оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием.



В частности, были запущены три агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. В рамках строительства второй очереди нового комплекса холодной прокатки в ЛПЦ № 11 в 2012 году вошел в строй еще один АНГЦ, а также комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования.



Наконец, в 2017 году вошел в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования № 3, построенный на площадке листопрокатного цеха № 11. Производительность данного агрегата — 360 тыс. т в год. С его пуском мощности ММК по производству оцинкованного проката увеличились до более чем 2 млн т в год. За реализацию этого проекта Магнитогорский металлургический комбинат удостоился звания лауреата конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России», итоги которого были подведены в рамках выставки «Метал-Экспо».



Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам второго полугодия 2017 года ММК оказался в тройке ведущих производителей листового проката. Входящий в Группу ПАО «ММК» Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» попал в тройку лидеров среди производителей метизной продукции.



Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составляется на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших предприятий учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

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