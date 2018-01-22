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Правительство РФ одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

УрБК, Москва, 22.01.2018. Правительство РФ одобрило выделение 14,5 млрд руб. на повышение оплаты труда бюджетников. Об этом говорится в перечне решений, который опубликован на официальном сайте российского кабинета министров.



«Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — говорится в документе.



Ранее, как отмечает «Прайм», глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о работе по выполнению «майских указов» президента РФ, в том числе и о том, что в федеральном бюджете зарезервированы 14,5 млрд руб. для повышения зарплат учителей, преподавателей вузов, научных сотрудников, воспитателей, врачей и работников культуры.



Также сообщалось, что в 2018 году зарплата врачей вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%. Преподаватели вузов и ученые также будут получать 200% от средней зарплаты.

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