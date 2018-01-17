На Урале могут стремительно подорожать иномарки

В 2018 году в России может произойти резкий скачок цен на легковые автомобили иностранного производства. Это связано с индексацией утилизационного сбора и ростом акцизов. Сильнее всего эти меры ударят по «чистым импортерам». Но они также заденут и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей.Отметим, что утилизационный сбор (входит в стоимость новых автомобилей) для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили импортеры, а заводы РФ давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожаловавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок. Российским автоконцернам стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора.В настоящее время Минпромторг предлагает проиндексировать утилизационный сбор в 2018 году. Существует два варианта — умеренный и радикальный. Первый предусматривает увеличение тарифов на 10-15%, второй — на 87-125%.Реализация негативного сценария может привести к существенному удорожанию автомобилей, которые производят за пределами России. Эксперты называют самые разные цифры. В частности, депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков на этой неделе сообщил, что рост цен на автомобили в РФ в 2018 году может достигать 17%.«Это может быть связано с увеличением акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией. Я боюсь, что 17% — это не совсем точная цифра. Многое будет зависеть от соотношения курса рубля к иностранным валютам», — считает Вячеслав Лысаков.Представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов также считает, что темпы удорожания автомобилей будут зависеть от размера утилизационного сбора.«Цены действительно вырастут. Однако пока сложно понять насколько — на 2% или на 10%. Все будет зависеть от предполагаемой ставки утилизационного сбора. Подорожать могут даже отечественные автомобили, хотя им его компенсирует государство. Дело в том, что автоконцерны часто ориентируются на цены конкурентов. Если какой-нибудь автопроизводитель их повышает, то многие другие следуют за ним. Подобная ситуация уже была в 2014-2015 годах, когда наблюдались резкие валютные колебания. Рост курса иностранных валют привел к удорожанию импортных машин. Автопроизводители, которые работают на территории России, выдержав небольшую паузу, вслед за ними также стали увеличивать цены», — рассказал Максим Едрышов.По его мнению, возможное удорожание автомобилей в 2018 году не должно кардинально повлиять на процесс восстановления российского авторынка.«Если рост стоимости будет некритичным (3-5%), то многие покупатели этого просто не заметят. Скорее всего, рынок в 2018 году будет расти. Говорить о достижении докризисного уровня продаж пока не приходится. В 2017 году в стране было реализовано в два раза меньше автомобилей, чем в 2013 году. Хотя по сравнению с 2016 годом показатель вырос. Рассчитывать на резкий рост продаж в этом году нельзя. Этого не будет. Надо ориентироваться на уровень 2012-2013 годов. Пока он абсолютно недостижим», — считает Максим Едрышов.Следует отметить, что некоторые автопроизводители уже успели в начале 2018 года повысить стоимость своих автомобилей на российском рынке: Volkswagen (с 15 января в среднем на 2%), «АвтоВаз» (на 2,5%), BMW (также на 2,5%). Не исключено, что в ближайшее время этому примеру последуют другие автоконцерны.Пока рост цен в 2018 году укладывается в пределы официальной инфляции за 2017 год. Однако высока вероятность, что до конца текущего года рынок ожидает еще одно (гораздо более масштабное) повышение стоимости автомобилей. На фоне снижения реальных доходов населения это может стать причиной новой волны падения продаж иномарок в России.