Медицина РЖД в корпоративной ловушке

Уральский рынок платных медицинских услуг переживает не самые простые в своей истории времена. Падение реальных доходов населения приводит к вымыванию платежеспособного спроса. Количество людей, которые могут позволить себе лечиться за свой счет, неуклонно снижается. Не становится подспорьем для рынка падение качества и, главное, объемов предоставления медицинской помощи в государственном секторе. От подобных сокращений страдают в первую очередь наименее обеспеченные слои населения и жители областной глубинки, которые не пополняют ряды клиентов частных больниц. Оставшись без бесплатной медицинской помощи, они не идут в платные больницы, а просто перестают лечиться.Другим фактором, усиливающим конкуренцию, становится выход на и без того переполненный медицинский рынок все новых игроков, в том числе из до недавних пор закрытого и благополучного корпоративного сектора. Некоторые из них вынуждены становиться на «коммерческие рельсы» не от хорошей жизни. Внутрикорпоративные реструктуризации и оптимизации заставляют их искать деньги «на стороне».В качестве примера подобного вынужденного выхода «в рынок» можно рассмотреть ситуацию с медицинской «дочкой» одной из крупнейших российских «закрытых» корпораций — ОАО «Российские железные дороги».В течение многих лет РЖД были своеобразным «государством в государстве», создавая и поддерживая весьма разветвленную собственную инфраструктуру, включавшую тысячи учреждений в таких непрофильных сферах как образование (от детских садов до университетов), питание, жилищное строительство, гостиничное хозяйство, производство, ремонт, охрану и медицину. Если большинство советских ведомств избавились от подобных активов еще в 90-е годы, РЖД тщательно сохраняло их в течение десятилетий.Однако на протяжении последних лет ОАО «РЖД» ведет планомерную и в крайней степени беспощадную политику по сокращению «непроизводственных активов». Корпорация снимает с обеспечения тысячи учреждений в самых различных отраслях. На произвол судьбы оказываются брошены целые пристанционные поселки и города, полностью зависевшие от железнодорожной инфраструктуры.Одной из структур, которую постигла такая же судьбы, стала и сеть из нескольких десятков медицинских учреждений, принадлежавших РЖД. До последнего времени она была полностью ориентирована на обслуживание нужд железной дороги и полностью финансировалась РЖД. Однако 2017 год стал для нее переломным: руководство корпорации приняло решение отпустить медицинский комплекс «в свободное плавание» и перевести на самоокупаемость. Вместе с десятками клинических учреждений по всей стране такая же судьба постигла и Дорожную больницу на станции Свердловск-Пассажирский ОАО РЖД. Перед клиникой была поставлена задача в кратчайшие сроки «слезть» с корпоративного бюджета и начать самостоятельно зарабатывать на свое существование.На первый взгляд, у клиники есть все необходимое для того, чтобы занять свое место на рынке платных услуг. РЖД на протяжении многих лет серьезно вкладывались в свое медицинское подразделение, в результате чего больница обладает целым комплексом уникального оборудования, которое не по карману ни одной частной клинике Екатеринбурга, да и в крупных государственных больницах оно присутствует далеко не всегда. Несколько направлений, таких как лечение сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата и челюстно-лицевая хирургия, вероятно, являются одними из лучших в Уральском регионе как по материально-техническому обеспечению, так и по подбору команд специалистов. Кроме того, у больницы есть собственный бассейн, санаторные комплексы, центры постоперационной реабилитации. Такие подразделения ни одной частной больнице Екатеринбурга просто никогда не создать. Кроме того, корпорация не намерена была бросать свой корпоративный «медпункт» в одночасье, и на протяжение достаточно длительного времени планирует частично дотировать учреждение, и финансировать лечение в нем своих сотрудников.Однако несмотря на все это, специалисты с большим скепсисом относятся к перспективам развития Дорожной больницы как частного самоокупаемого медицинского учреждения. Причин для этого несколько.Во-первых, ее географическое расположение. Основной лечебный корпус клиники находится на Сортировке, районе, не обладающем собственным платежеспособным спросом на медицинские услуги. Добираться до него из центра города около часа, что само по себе является серьезным препятствием для потенциальных клиентов, особенно при наличии альтернатив в самом центре города.Конечно, для пациентов с серьезными заболеваниями, которые можно вылечить только в уникальных условиях Дорожной, это вряд ли будет серьезным препятствием. Но таких пациентов — относительное меньшинство. И большая многопрофильная больница не может существовать только на средства, приносимые 2-3 наиболее оснащенными направлениями.Тут на первый план выходит экономическая избыточность. Обслуживая интересы РЖД, Дорожная больница была универсальным лечебным учреждением, в котором сосредоточены специалисты по всем направлениям. Но в условиях коммерческой больницы 90% из них оказываются просто не нужны. Сложно представить, что пациент поедет на Сортировку к специалисту, который может принять его в центре.Решением могла бы стать специализация клиники, сохранение в ней только нескольких уникальных направлений, в которых врачи Дорожной обладают уникальными компетенциями, и сокращение всех остальных, которые, со всей очевидностью, прибыли никогда не принесут. Нормальное коммерческое учреждение, несомненно, пошло бы именно этим путем. Но Дорожная больница продолжает оставаться филиалом РЖД, и потому не может себе этого позволить.Впрочем, и с уникальными направлениями у больницы есть определенные проблемы. Все они подразумевают достаточно дорогостоящее лечение, стоимость которого измеряется в сотнях тысяч и миллионах рублей. Частных клиентов, готовых из своего кармана выложить такие суммы на лечение, относительно немного. Остальные проходят лечение за средства страховых компаний, и уже те выбирают, какой именно клинике они будут оплачивать операцию. Из-за особенностей развития отечественного медицинского страхования структуры РЖД не являются для страховщиков приоритетным партнером, что существенно ограничивает их доступ к этим средствам.Другой важной проблемой для Дорожной больницы является психологическая. Ни административный персонал учреждения, ни врачи не привыкли работать в условиях рынка. Вся внутренняя структура клиники выстроена на «советских», «плановых» принципах, свойственных для государственной и корпоративной медицины. Необходимость привлекать пациентов «со стороны», выстраивать с ними отношения не в парадигме «врач-больной», а в парадигме «исполнитель-заказчик» кажется сотрудникам лишней и чуждой. Специалисты не привыкли искать клиента, создавать ему комфортные условия. И такой подход чувствуется в клинике от регистратуры до кабинета врача. На то, чтобы изменить эту парадигму, клинике и ее сотрудникам потребуется время, которого у медицинского учреждения, вполне возможно, и нет.Как полагают эксперты, экономические и сугубо психологические факторы вряд ли позволят Дорожной больнице быстро стать серьезным игроком на рынке платных медицинских услуг Екатеринбурга. Куда более правдоподобным представляется иной сценарий. Постепенное сокращение финансирования приведет не к росту клиентоориентированности персонала, а к его массовому оттоку либо в государственные учреждения, либо в частные клиники с уже выстроенной системой привлечения клиентов. Дополнительные проблемы привнесут неизбежные трения между «зарабатывающими» и «дотируемыми» подразделениями. А оставшееся в наследство от РЖД отсутствие гибкости и невозможность принимать самостоятельные маркетинговые решения без согласования с Москвой вряд ли позволят ей быстро отреагировать на экономические вызовы.