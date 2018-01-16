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«Уральские локомотивы» в 2017 году выпустили 35 скоростных электропоездов «Ласточка»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании Siemens) в 2017 году выпустили 95 грузовых электровозов (200 секций) и 35 скоростных пятивагонных электропоездов «Ласточка». Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



«30 электропоездов «Ласточка» отправились на Московское центральное кольцо. Еще четыре поезда комплектации «Стандарт» завод произвел дополнительно к основной программе 2017 года для Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Особенностью конструктива «Ласточек» для СЗПК является компоновка салона, предусматривающая комфорт пассажира для перемещения в междугороднем сообщении и оснащение входных групп удлиненными подножками вагонов, позволяющими пассажирам садиться в поезд на станциях, где нет высоких платформ. Также 29 декабря «Уральские локомотивы» передали РЖД первый межрегиональный электропоезд «Ласточка-Премиум», предназначенный для перемещения на расстояние до 200 км», — говорится в сообщении.



Результаты работы производства локомотивов также превысили планируемые параметры выпуска. В 2017 году выпущено 84 грузовых электровоза «Синара» (серия 2ЭС6), десять из них произведено сверх плана в рамках выполнения контрактов по итогам открытого конкурса ОАО «РЖД» по поставкам локомотивов с обязательством обеспечения их сервисного обслуживания на период жизненного цикла в течение последующих 28 лет. В контракт жизненного цикла включено выполнение всех видов технического обслуживания, а также проведение ремонтов различной сложности (текущих, средних и капитальных). Электровозы «Синара» № 730-734 поступили в эксплуатацию на Октябрьскую железную дорогу, где их обслуживание с января 2018 года будет осуществлять новый региональный центр предприятия. Другие пять локомотивов 2ЭС6 в декабре поступили в депо Кинель Куйбышевской железной дороги, их сервисным обслуживанием ближайшие 28 лет будет заниматься компания «Синара-Транспортные Машины».



Также завод выпустил десять электровозов «Гранит» (серия 2ЭС10) в трехсекционном исполнении, которые будут эксплуатироваться на Свердловской железной дороге. Один двухсекционный электровоз 2ЭС10 сверх годового плана выпущен предприятием для горно-обогатительного комбината «Апатиты».

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