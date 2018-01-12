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Свердловское УФАС подало иск в отношении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба
12 январь 2018 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. УФАС по Свердловской области подало исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области с требованием привлечь к ответственности главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Заявление антимонопольного ведомства зарегистрировано в картотеке суда 10 января 2018 года.
Как пояснили УрБК в пресс-службе УФАС региона, на А. Якоба составлен материал о нарушении части 2 статьи 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления».
Поводом для возбуждения дела против администрации города стало обращение предпринимателей, чьи нестационарные объекты торговли не были включены в схему размещения. В общей сложности городские власти вынесли десятки отказов на монтаж павильонов розничной торговли и бытовых услуг, ссылаясь на условия схемы.
По итогам рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве посчитали, что ряд критериев по установке ларьков и киосков противоречат закону о конкуренции.
Свердловское УФАС несколько раз обращалось к администрации Екатеринбурга с требованием изменить условия схемы размещения объектов нестационарной торговли. Власти города неоднократно отказывались исполнять решение ведомства.
Санкции, предусмотренные по части 2 статьи 14.9 КоАП РФ для должностных лиц, предусматривают дисквалификацию с занимаемого поста на срок до трех лет.
Как пояснили УрБК в пресс-службе УФАС региона, на А. Якоба составлен материал о нарушении части 2 статьи 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления».
Поводом для возбуждения дела против администрации города стало обращение предпринимателей, чьи нестационарные объекты торговли не были включены в схему размещения. В общей сложности городские власти вынесли десятки отказов на монтаж павильонов розничной торговли и бытовых услуг, ссылаясь на условия схемы.
По итогам рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве посчитали, что ряд критериев по установке ларьков и киосков противоречат закону о конкуренции.
Свердловское УФАС несколько раз обращалось к администрации Екатеринбурга с требованием изменить условия схемы размещения объектов нестационарной торговли. Власти города неоднократно отказывались исполнять решение ведомства.
Санкции, предусмотренные по части 2 статьи 14.9 КоАП РФ для должностных лиц, предусматривают дисквалификацию с занимаемого поста на срок до трех лет.
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