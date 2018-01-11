Новости дня
«МегаФон» запускает услугу для семьи «Родительский контроль»
11 январь 2018 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Компания «МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль», которая позволяет родителям смотреть на карте, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль», — рассказали в пресс-службе.
Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.
Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 руб. в день, а за каждый дополнительный прибавляется по 1 руб. Максимально можно добавить пять номеров.
В базовой версии родителям доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка.
Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон. После этого родители смогут следить за зарядом батареи и балансом; удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве; получать более точные геоданные.
«Родительский контроль» — это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», — прокомментировал директор по новым услугам «МегаФона» Артем Вильман.
«Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль», — рассказали в пресс-службе.
Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.
Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 руб. в день, а за каждый дополнительный прибавляется по 1 руб. Максимально можно добавить пять номеров.
В базовой версии родителям доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка.
Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон. После этого родители смогут следить за зарядом батареи и балансом; удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве; получать более точные геоданные.
«Родительский контроль» — это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», — прокомментировал директор по новым услугам «МегаФона» Артем Вильман.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «МегаФон»: уральские работодатели стали активнее контролировать своих сотрудников
- Оператор «Мегафон» выпустил серию сервисов для безопасности детей в Интернете
- ОАО «МегаФон» запустило приложение для высокоточного определения перемещения мобильных устройств
- ОАО «МегаФон» добавило доступ к услуге «Радар» через web-интерфейс
- Компания «МегаФон» предоставила абонентам на Урале услугу «Фиксированный IP»