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«МегаФон» запускает услугу для семьи «Родительский контроль»

11 январь 2018 (17:34)

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Компания «МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль», которая позволяет родителям смотреть на карте, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

«Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль», — рассказали в пресс-службе.

Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.

Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 руб. в день, а за каждый дополнительный прибавляется по 1 руб. Максимально можно добавить пять номеров.

В базовой версии родителям доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка.

Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон. После этого родители смогут следить за зарядом батареи и балансом; удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве; получать более точные геоданные.

«Родительский контроль» — это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», — прокомментировал директор по новым услугам «МегаФона» Артем Вильман.

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