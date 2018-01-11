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ФОМС снизил тарифы на диспансеризацию взрослого населения

УрБК, Москва, 11.01.2018. Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) снизили тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на диспансеризацию взрослого населения.



Новые методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования опубликованы на сайте ФОМС. Последние изменения в документе были внесены еще 21 ноября 2017 года, однако опубликовали документ в конце декабря 2017 года.



Теперь средняя стоимость диспансеризации для мужчин составляет 930 руб. против 1 тыс. 172,5 руб. в 2017 году. Средняя цена обследования для женщин сократилась с 1 тыс. 390,7 до 1 тыс. 057 руб. По новым рекомендациям дороже всего обойдется обследование для 60-летних мужчин и 51-летних женщин — 1 тыс. 517 и 1 тыс. 417 руб. соответственно.

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