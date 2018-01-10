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Международный аудит подтвердил качество экологического менеджмента ММК
10 январь 2018 (09:59)
УрБК, Магнитогорск, 10.01.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) успешно прошел наблюдательный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
«По результатам проверки специалисты авторитетного международного сертифицирующего органа TÜV NORD CERT (Германия) подтвердили, что система полностью соответствует требованиям указанного стандарта и демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении.
В аудите приняли участие 13 структурных подразделений комбината, включая цеха горно-обогатительного и коксохимического производств, цеха главного металлурга, главного прокатчика и главного энергетика, цех железнодорожного транспорта, а также функциональные структурные подразделения.
Система экологического менеджмента (СЭМ) внедрена и успешно функционирует на комбинате с 2002 года. В сентябре 2015 года Международная организация[u][/u] по стандартизации (ISO) приняла новую версию международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Сертификационный аудит на соответствие требованиям данной версии стандарта ММК успешно прошел в 2016 году, получив по его итогам новый сертификат соответствия.
Программа нынешнего — наблюдательного — аудита выполнена в полном объеме, каких-либо несоответствий в ходе проверки не выявлено.
«По результатам проверки специалисты авторитетного международного сертифицирующего органа TÜV NORD CERT (Германия) подтвердили, что система полностью соответствует требованиям указанного стандарта и демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении.
В аудите приняли участие 13 структурных подразделений комбината, включая цеха горно-обогатительного и коксохимического производств, цеха главного металлурга, главного прокатчика и главного энергетика, цех железнодорожного транспорта, а также функциональные структурные подразделения.
Система экологического менеджмента (СЭМ) внедрена и успешно функционирует на комбинате с 2002 года. В сентябре 2015 года Международная организация[u][/u] по стандартизации (ISO) приняла новую версию международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Сертификационный аудит на соответствие требованиям данной версии стандарта ММК успешно прошел в 2016 году, получив по его итогам новый сертификат соответствия.
Программа нынешнего — наблюдательного — аудита выполнена в полном объеме, каких-либо несоответствий в ходе проверки не выявлено.
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