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В Свердловской области выбрали региональных операторов по обращению с ТКО

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Свердловской области в ходе конкурсного отбора выбрали двух из трех операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает областной департамент информполитики.



По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, в Восточной административно-производственной зоне региона полномочия получит ЕМУП «Специализированная автобаза», в Северной — ООО «ГК-ТагилСпецТранс». По третьей — Западной зоне — торги не закончены, и оператора по ней выберут в январе 2018 года. Срок соглашения с победителями конкурса — 12 лет.



Напомним, в 2018 году Средний Урал переходит на новую систему обращения с ТКО. Все полномочия по сбору, транспортированию, размещению, обезвреживанию и утилизации коммунальных отходов перейдут с муниципального уровня к региональным операторам. В Северную зону входят территории Северного, части Горнозаводского управленческих округов, в Восточную — Екатеринбург, Восточный и Южный управленческие округа, два муниципалитета из Западного управленческого округа. Западная административно-производственная зона объединяет Западный управленческий округ и два муниципальных образования из Горнозаводского управленческого округа.

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