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В Екатеринбурге вынесли приговор «черным риэлторам» за серию махинаций с жильем

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор пяти местным жителям, признанным виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права граждан на жилые помещения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На скамье подсудимых оказались по этому делу Александр Гущин, Станислав Миков, Валентина Максимова, Иван Конопля и Андрей Шмакова.



Как установлено в суде, участники преступной группы в 2011-2013 году искали владельцев жилплощади. Затем уговаривали их продать недвижимость. Подсудимые обещали приобрести на вырученные деньги жилье меньшей площади и предоставить доплату. Получив деньги, «риэлторы» либо похищали всю сумму, либо путем обмана приобретали право собственности на указанную недвижимость.



Своими действиями подсудимые лишили права собственности граждан и муниципалитет на 21 объект недвижимости.



Суд назначил Александру Гущину наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб.; Станиславу Микову — в виде лишения свободы сроком на 11 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб.



Ивану Конопле назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. руб.; Андрею Шмакову — в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тыс. руб., Валентине Максимовой — в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 100 тыс. руб.

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