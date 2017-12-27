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С начала года в Свердловской области изъяли из нелегального оборота 220 тыс. литров алкоголя
27 декабрь 2017 (14:30)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. С начала года на территории Свердловской области изъяли из нелегального оборота 22 тыс. 030 декалитров или 220,3 тыс. литров алкогольной продукции. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкорегулирование) по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин.
«Если перевести эту цифру в бутылки, то изъято порядка 308 тыс. 393 бутылок алкогольной продукции. Более 15 тыс. декалитров уже направлены на уничтожение. По Уральскому федеральному округу цифра (уничтоженной продукции — прим. УрБК) составляет 220 тыс. литров или 22 тыс. декалитров», — рассказал Юрий Чащин.
По его словам, на территории Свердловской области выявили 59% незаконного алкоголя, обнаруженного в УрФО. Чаще всего выявляют нелегальную водку (67%) и спирт (26%), еще 3% приходится на коньяк, 1% — на винную продукцию.
«Если перевести эту цифру в бутылки, то изъято порядка 308 тыс. 393 бутылок алкогольной продукции. Более 15 тыс. декалитров уже направлены на уничтожение. По Уральскому федеральному округу цифра (уничтоженной продукции — прим. УрБК) составляет 220 тыс. литров или 22 тыс. декалитров», — рассказал Юрий Чащин.
По его словам, на территории Свердловской области выявили 59% незаконного алкоголя, обнаруженного в УрФО. Чаще всего выявляют нелегальную водку (67%) и спирт (26%), еще 3% приходится на коньяк, 1% — на винную продукцию.
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