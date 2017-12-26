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Audi отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания

УрБК, Москва 26.12.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем Audi на российском рынке, отзывает 1 тыс. 880 автомобилей моделей A4, A5 и Q5. Об этом сообщает Росстандарт.



Причиной отзыва автомобилей является «возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию».



Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2011 по 2016 год.

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