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Audi отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания
26 декабрь 2017 (15:46)
УрБК, Москва 26.12.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем Audi на российском рынке, отзывает 1 тыс. 880 автомобилей моделей A4, A5 и Q5. Об этом сообщает Росстандарт.
Причиной отзыва автомобилей является «возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию».
Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2011 по 2016 год.
Причиной отзыва автомобилей является «возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию».
Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2011 по 2016 год.
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