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«МегаФон» представил список сервисов для эффективной работы бизнеса в новогодние праздники
26 декабрь 2017 (15:27)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Аналитики «МегаФона» представили уральским предпринимателям список необходимых сервисов для эффективной работы бизнеса в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
По данным исследователей Superjob, почти 14% россиян проводят новогодние праздники в офисе, чтобы получить двойной заработок за выходные дни. В числе самых «загруженных» — сфера продаж и услуг.
В компании «МегаФон» отмечают, что наиболее простым и эффективным способом продвижения услуг в праздники является «умная» sms-рассылка — «МегаФон.Таргет». Получателей сообщения можно выбрать по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим критериям. Такое sms получат только те, для кого оно актуально.
Чтобы не пропустить важный звонок в праздники, аналитики оператора связи рекомендуют заранее настроить автоинформатор с возможностью оставить сообщение или заказать обратный вызов. Также удобна функция переадресации звонков на мобильные номера. Поможет в этом «Виртуальная АТС», подключить услугу сегодня можно в рамках акции на сайте оператора.
С помощью «M2M-Мониторинга» можно на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, которое функционирует под управлением SIM-карт, например, если речь идет о сети банкоматов или терминалов. Вести онлайн-диагностику, предотвращать внештатные ситуации.
«В этом году в покупательной способности россиян отмечается положительная динамика, новогодние бюджеты увеличились на 4%. В среднем, по данным исследователей, жители нашей страны потратят на праздник 17 тыс. 600 руб. Мы рекомендуем предпринимателям разумно применять эту статистику при запуске пред- или постновогодних рекламных кампаний. Эффективно выстроить коммуникации с клиентами и настроить работу офиса на новогодний бум помогут наши «умные» мобильные решения и виртуальные сервисы», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
Если в новогодние каникулы потребуется консультация мобильных помощников — контактный центр обслуживания корпоративных клиентов «МегаФона» будет работать все праздники. Связаться со специалистом можно по номеру 8-800-550-0555 с любого мобильного телефона.
По данным исследователей Superjob, почти 14% россиян проводят новогодние праздники в офисе, чтобы получить двойной заработок за выходные дни. В числе самых «загруженных» — сфера продаж и услуг.
В компании «МегаФон» отмечают, что наиболее простым и эффективным способом продвижения услуг в праздники является «умная» sms-рассылка — «МегаФон.Таргет». Получателей сообщения можно выбрать по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим критериям. Такое sms получат только те, для кого оно актуально.
Чтобы не пропустить важный звонок в праздники, аналитики оператора связи рекомендуют заранее настроить автоинформатор с возможностью оставить сообщение или заказать обратный вызов. Также удобна функция переадресации звонков на мобильные номера. Поможет в этом «Виртуальная АТС», подключить услугу сегодня можно в рамках акции на сайте оператора.
С помощью «M2M-Мониторинга» можно на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, которое функционирует под управлением SIM-карт, например, если речь идет о сети банкоматов или терминалов. Вести онлайн-диагностику, предотвращать внештатные ситуации.
«В этом году в покупательной способности россиян отмечается положительная динамика, новогодние бюджеты увеличились на 4%. В среднем, по данным исследователей, жители нашей страны потратят на праздник 17 тыс. 600 руб. Мы рекомендуем предпринимателям разумно применять эту статистику при запуске пред- или постновогодних рекламных кампаний. Эффективно выстроить коммуникации с клиентами и настроить работу офиса на новогодний бум помогут наши «умные» мобильные решения и виртуальные сервисы», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
Если в новогодние каникулы потребуется консультация мобильных помощников — контактный центр обслуживания корпоративных клиентов «МегаФона» будет работать все праздники. Связаться со специалистом можно по номеру 8-800-550-0555 с любого мобильного телефона.
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