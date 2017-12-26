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За 11 месяцев производство питьевого молока в России сократилось на 2,4%

УрБК, Москва, 26.12.2017. В январе-ноябре 2017 года промышленное производство молока (кроме сырого) в России сократилось на 2,4% в годовом выражении, до 4,9 млн т, пишет журнал «Агроинвестор» со ссылкой на данные Минсельхоза.



Производство кисломолочных продуктов, за исключением творога, сократилось на 1,1% до 2,7 млн т. Одновременно производство сыров выросло на 5,2% до 424 тыс. т, сырных продуктов — на 17,5% до 180 тыс. т, а сухого молока и сливок — на 30,6% до 127 тыс. т.



В то же время с начала года Россия нарастила импорт основных видов молочной продукции — в январе-октябре он увеличился на 3,1%, до более чем 6 млн т в пересчете на молоко против 5,8 млн тонн в январе-октябре 2016-го. Поставки цельного молока, по данным ФТС, выросли на 52%, до 318 тыс. т.



Импорт кисломолочной продукции также увеличился на 52% до 121 тыс. т, а сухого молока — на 7,5% до 208 тыс. т. Поставки сыров и творога в Россию за 10 месяцев этого года сократились на 1,7% до 184 тыс. т.



По данным Минсельхоза, цены сельхозпроизводителей на сырое молоко в ноябре выросли на 2,4% относительно октября, до 24,77 руб./кг. По сравнению с декабрем 2016 года рост цен составил 3,7%. Средняя потребительская цена на пастеризованное молоко в середине декабря равнялась 53,44 руб./кг, что на 4,5% больше уровня начала года, следует из данных Росстата. Сливочное масло в течение 2017 года подорожало на 9,5% до 528,44 руб./кг, сыры — на 3,4% до 478,26 руб./кг.



В январе-ноябре 2017 года валовой надой молока во всех хозяйствах составил 28,8 млн т, увеличившись за год на 0,9%, в сельхозорганизациях производство сырого молока выросло на 3,7% до 14,3 млн т. Согласно прогнозу «Союзмолока», производство сырого товарного молока в стране по итогам 2017 года вырастет на 2,7−2,9%, однако с учетом снижения надоев в ЛПХ в целом выпуск молока в стране сохранится примерно на уровне 2016-го.

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