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С начала ноября автоматические пункты весового контроля на трассах Среднего Урала зафиксировали 461 нарушение

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. С начала ноября 2017 года автоматические пункты весового и габаритного контроля зафиксировали на трассах Среднего Урала 461 нарушение. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Всего в регионе сейчас три таких комплекса — на 156 и 347 км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, а также на 23 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Их собственником является Управление автомобильных дорог Свердловской области.



«Комплексы в автоматическом режиме фиксируют нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а именно превышение допустимых габаритов транспортного средства, превышение допустимой общей массы и превышение допустимой нагрузки на каждую ось», — поясняют в Госавтоинспекции.



При этом в ГИБДД признают, что многим водителям удается избежать ответственности. Для этого они закрывают номера подручными средствами, в том числе снегом.



В итоге сотрудники ДПС вынуждены нести службу в районе комплексов, предназначенных для выявления нарушителей без участия инспекторов ГИБДД, чтобы фиксировать транспортные средства, водители которых пытаются скрыть госномера.



«Только за минувшие три дня сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нечитаемые номерные знаки привлечены 45 водителей грузовых автомобилей. После этого грузовые транспортные средства были направлены для прохождения весового контроля», — поясняют в ГИБДД.



За нарушения требований весового контроля собственники транспортных средств несут ответственность в виде штрафов в размере от 150 тыс. до 400 тыс. руб.

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