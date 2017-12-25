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Ученые РАН назвали основным источником грязи в Екатеринбурге строительный мусор

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Специалисты УрО РАН назвали основным источником грязи в Екатеринбурге строительный мусор. О результатах исследования сегодня на пресс-конференции заявил директор по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко.



По его словам, результаты лабораторных анализов показали, что грязевой остаток на 75% состоит из веществ минерального происхождения. По своему составу это остатки мелкофракционного щебня.



«В городе нет естественных грунтов. Город весь состоит из техногенных ландшафтов. Фактически грунт состоит из строительного мусора, и сверху газон или асфальт. Как только повреждается асфальт, начинается снос грунта под воздействием автомобилей. На наш взгляд, это все строительный материал, строительный мусор», — сказал И. Ярмошенко.



Также к источникам загрязнения ученый отнес мелкофракционный щебень, которым посыпают тротуары. Часть вещества, по словам ученого, попадает на газоны, откуда впоследствии и вымывается вся пыль.

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