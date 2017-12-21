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ЕВРАЗ стал лучшим благотворителем в Свердловской области среди предприятий черной металлургии
21 декабрь 2017 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий черной металлургии. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ.
ЕВРАЗ КГОК также в числе лидеров среди горнорудных предприятий. В 2017 году компания направила на благотворительную и социальную деятельность в Уральском регионе более 1,6 млрд руб. Также ЕВРАЗ НТМК стал одним из лучших благотворителей Нижнего Тагила.
«ЕВРАЗ оказывает поддержку учреждениям образования, культуры и здравоохранения в Уральском регионе. С 2007 года реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом детский церебральный паралич. На средства компании в Нижнем Тагиле и Качканаре приобретено медицинское оборудование, открыты сенсорные комнаты и кабинеты реабилитации», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ много лет шефствует над школами Нижнего Тагила и Качканара, помогает в оснащении образовательных учреждений современными учебными материалами. За три последних года при поддержке комбинатов в школах Нижнего Тагила и Качканара были обновлены 25 учебных кабинетов и лабораторий, проведены ремонты, установлены пандусы, обеспечивающие доступ в здания людям с ограниченными возможностями здоровья. ЕВРАЗ НТМК оказывает поддержку 30 детским садам МАДОУ «Радость», сотрудничает с базовыми учреждениям высшего и среднего профессионального образования. За последние несколько лет при поддержке комбината были открыты 18 лабораторий для обучения востребованным в металлургии профессиям.
С 2007 года проодится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Только в этом году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов более 6 млн руб. За все время существования конкурса было воплощено в жизнь более 80 проектов.
«Приоритетное направление — поддержка спорта. ЕВРАЗ много лет поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольную команду «Горняк-ЕВРАЗ». Компания направляет средства на развитие детского спорта. При содействии ЕВРАЗа оснащаются корты, приобретается оборудование, спортивная форма и инвентарь для детских хоккейных и футбольных команд, секций по тхэквондо, легкой атлетике, гиревому спорту и других спортивных направлений», — отмечают в Управлении по связям с общественностью.
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для своих работников, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятиях действуют порядка 20 социальных программ.
ЕВРАЗ КГОК также в числе лидеров среди горнорудных предприятий. В 2017 году компания направила на благотворительную и социальную деятельность в Уральском регионе более 1,6 млрд руб. Также ЕВРАЗ НТМК стал одним из лучших благотворителей Нижнего Тагила.
«ЕВРАЗ оказывает поддержку учреждениям образования, культуры и здравоохранения в Уральском регионе. С 2007 года реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом детский церебральный паралич. На средства компании в Нижнем Тагиле и Качканаре приобретено медицинское оборудование, открыты сенсорные комнаты и кабинеты реабилитации», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ много лет шефствует над школами Нижнего Тагила и Качканара, помогает в оснащении образовательных учреждений современными учебными материалами. За три последних года при поддержке комбинатов в школах Нижнего Тагила и Качканара были обновлены 25 учебных кабинетов и лабораторий, проведены ремонты, установлены пандусы, обеспечивающие доступ в здания людям с ограниченными возможностями здоровья. ЕВРАЗ НТМК оказывает поддержку 30 детским садам МАДОУ «Радость», сотрудничает с базовыми учреждениям высшего и среднего профессионального образования. За последние несколько лет при поддержке комбината были открыты 18 лабораторий для обучения востребованным в металлургии профессиям.
С 2007 года проодится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Только в этом году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов более 6 млн руб. За все время существования конкурса было воплощено в жизнь более 80 проектов.
«Приоритетное направление — поддержка спорта. ЕВРАЗ много лет поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольную команду «Горняк-ЕВРАЗ». Компания направляет средства на развитие детского спорта. При содействии ЕВРАЗа оснащаются корты, приобретается оборудование, спортивная форма и инвентарь для детских хоккейных и футбольных команд, секций по тхэквондо, легкой атлетике, гиревому спорту и других спортивных направлений», — отмечают в Управлении по связям с общественностью.
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для своих работников, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятиях действуют порядка 20 социальных программ.
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