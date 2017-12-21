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Суд приостановил на два месяца работу кафе «Пышма» на автодороге Екатеринбург — Тюмень
21 декабрь 2017 (12:34)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Камышловский районный суд приостановил на два месяца работу кафе «Пышма», расположенное на 174 км трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Решение было принято по итогам проверки, проведенной санитарными врачами, которые выявили нарушения требований безопасности пищевой продукции и санитарно-эпидемиологического законодательства.
«В производственных помещениях закусочной отсутствует подводка горячей воды к моечной ванне, в организации используется привозная вода, технологические процессы осуществляются с нарушением их поточности, допущен перекрест встречных потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды», — говорится в сообщении.
Кроме того, в кафе не была разработана программа производственного контроля; предприятие работает на сырье при отсутствии функциональных моечных ванн для первичной обработки сырых корнеплодов, овощей, мяса, рыбы, птицы, зелени. В закусочной не выделено место и инвентарь для обработки яйца. На предприятии используют одну ванну для и посуды, и рук, и продуктов питания.
Постановлением Камышловского районного суда 20 ноября 2017 года ИП Немкину С. М. назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.
Решение было принято по итогам проверки, проведенной санитарными врачами, которые выявили нарушения требований безопасности пищевой продукции и санитарно-эпидемиологического законодательства.
«В производственных помещениях закусочной отсутствует подводка горячей воды к моечной ванне, в организации используется привозная вода, технологические процессы осуществляются с нарушением их поточности, допущен перекрест встречных потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды», — говорится в сообщении.
Кроме того, в кафе не была разработана программа производственного контроля; предприятие работает на сырье при отсутствии функциональных моечных ванн для первичной обработки сырых корнеплодов, овощей, мяса, рыбы, птицы, зелени. В закусочной не выделено место и инвентарь для обработки яйца. На предприятии используют одну ванну для и посуды, и рук, и продуктов питания.
Постановлением Камышловского районного суда 20 ноября 2017 года ИП Немкину С. М. назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.
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