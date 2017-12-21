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Правительство РФ намерено разрешить уплачивать налоги через МФЦ

УрБК, Москва, 21.12.2017. Правительство РФ разработало законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые разрешат платить налоги через многофункциональные центры (МФЦ). Распоряжение о внесении законопроекта в Госдуму опубликовано на сайте кабмина.



«Цель законопроекта — совершенствование порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, улучшение налогового администрирования», — говорится в пояснительной записке к документу.



Также законопроект предлагает ввести институт «специальных авансовых взносов», которые физлица смогут вносить «в счет уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц».



Накануне Госдума выполнила поручение президента РФ Владимира Путина и приняла поправки к Налоговому кодексу, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) от старых налоговых долгов — в основном по платежам, которые уже и так не могли быть взысканы. Последний раз подобное решение депутаты принимали в также предвыборном 2011 году.

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